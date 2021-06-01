Депутат Госдумы выиграл праймериз ЕР в Тюмени

Депутат ГД Эрнест Валеев получил больше всех голосов по списку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы Эрнест Валеев занял первое место на праймериз «Единой России» в голосовании по списку от Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили региональном отделении партии. Второе место заняла руководитель регисполкома «Единой России», депутат облдумы Ольга Швецова

«Наибольшее количество — 135822 голосов — в голосовании по списку набрал действующий депутат Госдумы Эрнест Валеев. Второе место (113798 голосов) заняла руководитель регисполкома „Единой России“, депутат облдумы Ольга Швецова, третье (105989) — олимпийская чемпионка Луиза Носкова, четвертое (102656) — депутат Госдумы Анатолий Карпов, пятое (45860) — депутат тюменской гордумы Дмитрий Осипов», — рассказали в партии.

В голосовании по Тюменскому одномандатному избирательному округу с большим отрывом победил депутат Госдумы Николай Брыкин — за него проголосовало 59956 человек. У ближайшего преследователя Алексея Кучерова — 8583 голоса.

В голосовании по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу больше всех голосов (64940) набрал депутат Госдумы, руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка. Его основной соперник Есенгалий Ибраев получил 20522 голоса.

«Предварительное голосование — очень важное событие в жизни партии, мы хотим выбрать самых достойных, кто представит „Единую Россию“ на выборах в сентябре. Мы благодарим каждого, кто проявил гражданскую позицию и принял участие в важном политическом событии», — прокомментировал URA.RU итоги праймериз глава тюменского реготделения Андрей Артюхов. По данным ЕР, явка на предварительное голосование в Тюменской области составила 19,08%: электронно проголосовали 59417 человек, очно — 154997.