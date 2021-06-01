Депутат Рады назвал главную ошибку Украины в отношениях с Россией

У Украины хорошо получается только ругаться с соседними странами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Отсутствие торговых отношений с Россией со стороны Украины стало катастрофой для экономики последней. Такого мнения придерживается депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас — это ругаться с соседями», — сказал он во время выступления в парламенте. Слова политика приводит РИА «Новости».

Он также считает, что основная цель Украины на сегодняшний день — развитие торговых отношений и внешней политики. По словам депутата, вся эта ситуация плохо сказывается на покупательной способности украинцев.

Несколькими днями ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ряд стран, в частности, Украина должна РФ некую сумму денег. Об этом пишет агентство Nation News. Это не показатель настоящего суверенитета и независимости для государства, напоминают Дни.ру. Он также отметил, что власти этой страны привыкли жить за счет других государств со времен, когда входили в состав СССР. Будьте благодарны, подытожил председатель Госдумы, передает «Национальная служба новостей».