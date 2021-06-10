В ПФР объяснили, почему подали в суд на Галкина

Максим Галкин не уплачивал взносы в Пенсионный фонд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Максим Галкин нарушил закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Так в Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, почему с юморист взыскали четыре тысячи рублей.

«Арбитражным судом города Москвы вынесен судебный акт в отношении индивидуального предпринимателя Галкина М. А. о взыскании суммы финансовой санкции в размере 4 000 рублей за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», — рассказали в пенсионном фонде РИА «Новости». Как объяснили в ведомстве, индивидуальные предприниматели являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. Они должны предоставлять необходимые сведения не только в ПФР по месту регистрации, но и в налоговые органы по месту учета.

Информация о том, что Галкин не платит взносы в ПФР, появилась в начале июня. Сам телеведущий это опровергал , пишет «Правда.ру».