Моргенштерн изменил отношение к жизни и окружающим людям Instagram Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн резко изменил отношение к окружающему миру и людям. Теперь ему нравится помогать окружающим и делать их счастливыми. Об этом исполнитель заявил в интервью комику Данилу Поперечному в рамках шоу «Без души».

«В интервью Дудю [в 2020 году] я был конченный эгоист. Утверждал, что пофиг на все и всех вокруг, меня интересует только моя жизнь. И недавно я понял, что внутреннее состояние напрямую зависит от людей вокруг. Осознал, что я могу сделать счастливыми людей вокруг и через это сделать счастливым себя», — отметил рэпер.

Моргенштерн пояснил, что в какой-то момент он перестал радоваться жизни. Музыкант понял, что больше ничего не хочет и ушел в депрессию. Изменила все книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе», которую подарили рэперу в синагоге. «Я ее прочитал и такой: „Черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива и больше позитива будет возвращаться“. Я нашел кайф в помощи людям. Когда чувствуешь, что можешь чью-то жизнь поменять — это намного круче, чем завоевать награду», — подытожил Алишер.

Ранее Моргенштерн объявил о скорой свадьбе со своей девушкой, блогером Диларой Зинатуллиной. Предложение артисту сделала его возлюбленная. Артист отметил, что своим поступком его возлюбленная сломала стереотипы. Дату свадьбы рэпер не назвал.