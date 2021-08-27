Депутат от КПРФ предложил признать ЕР экстремистской организацией

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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Баир Цыренов предложил приравнять «Единую Россию» к террористическому «Исламскому государству» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидат в Госдуму от КПРФ, депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов предложил признать партию «Единая Россия» экстремистской организацией. По его словам, единороссы оставляют за собой «не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации».

«Первое, что надо сделать в стране для решения любой проблемы — это запретить партию „Единая Россия“. Признать ее экстремистской, как запрещенную в России организацию ИГИЛ (признана также террористической организацией — прим. URA.RU), потому что эта партия за собой оставляет не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации», — заявил Баир Цыренов во время дебатов в эфире телеканала «Россия 24. Бурятия».

Депутат привел в пример пенсионную реформу. По его словам, больше половины мужчин в России не доживают до пенсионного возраста. Также Цыренов обратил внимание на состояние в системы здравоохранения республики. Он заявил, что Бурятия за время пандемии показала самую высокую смертность в стране. Цыренов поинтересовался у главы региона Алексея Цыденова: «Как вы довели республику до такого состояния?» и назвал партию «Единая Россия» «жуликами и ворами».

URA.RU обратилось в пресс-службу реготделения партии. Получить оперативный комментарий не удалось.

Цыренов баллотируется по единственному в Бурятии одномандатному округу. Против него выдвинулись кандидат от «Единой России», министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов и артист Сергей Зверев, который представляет партию «Зеленые». Соперники Цыренова на дебатах не появились. Против него выступил только региональный координатор «Зеленых» Денис Илыгеев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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