Пентагон отрицает присутствие талибов в аэропорту Кабула

Талибов (членов запрещенной в РФ террористической организации) в аэропорту столицы Афганистана нет. Сообщения о захвате ими большей части авиагавани Кабула опроверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь», — цитирует Джона Кирби ТАСС. Представитель Пентагона добавил, что американские военные до сих пор контролируют абсолютно всю территорию аэропорта в Кабуле.
Ранее представитель «Талибана» заявил СМИ, что контингент США постепенно освобождает территорию аэропорта в ходе эвакуации. По его словам, боевики заняли ее большую часть.
Талибы взяли страну под контроль после вывода из нее американских войск и 15 августа вошли в Кабул. В аэропорту Кабула собрались граждане и иностранцы, желающие покинуть страну вместе с остатками контингента США, этим воспользовалась группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), боевики которой устроили серию взрывов в аэропорту.
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