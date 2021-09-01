Матвиенко предложила повысить зарплаты учителям

Валентина Матвиенко заявила о необходимости повышения оплаты труда педагогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первоочередной задачей является повышение зарплаты учителей. Об этом заявила председатель Совета Федерации, политический и общественный деятель Валентина Матвиенко.

«Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей», — приводятся слова Валентины Матвиенко на сайте Совета Федерации.

Также она сообщила, что ряд инноваций в школьной системе уже подготовлен и реализуется Министерством просвещения. Помимо этого Матвиенко подчеркнула значимость врачей и педагогов для благополучия общества. «Это — не просто профессии, это служение. Приятно видеть, что в последние годы идет восстановление престижа звания учителя, в школы приходит все больше молодых педагогов», — сказала Валентина Матвиенко

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением выплачивать зарплаты педагогам из федерального бюджета и увеличить финансирование в сфере образования вдвое. Кроме того, партия выступила против перевода учащихся на дистанционный формат обучения.