Стали известны самые распространенные виды рака у россиян

Самыми распространенными видами онкологии в РФ стали рак предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ и академик РАН Андрей Каприн.
«У мужчин чаще всего выявляется рак предстательной железы, бронхов, трахеи, легких и на третьем месте колоректальный рак», — передает ТАСС слова Каприна. Он добавил, что у женщин наиболее распространен рак молочной железы, рак матки, а также колоректальный рак.
Ранее в России начали активно внедрять скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе рака легких, молочной железы и колоректального рака. Эти виды онкологии занимают лидирующие позиции по смертности и распространенности, что совпадает со статистикой, озвученной Минздравом РФ.
