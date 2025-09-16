16 сентября 2025

Стали известны самые распространенные виды рака у россиян

В России у мужчин выявляют чаще всего рак простаты, а у женщин рак груди
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больных оперируют в онкоцентрах
Больных оперируют в онкоцентрах Фото:

Самыми распространенными видами онкологии в РФ стали рак предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ и академик РАН Андрей Каприн.

«У мужчин чаще всего выявляется рак предстательной железы, бронхов, трахеи, легких и на третьем месте колоректальный рак», — передает ТАСС слова Каприна. Он добавил, что у женщин наиболее распространен рак молочной железы, рак матки, а также колоректальный рак.

Ранее в России начали активно внедрять скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе рака легких, молочной железы и колоректального рака. Эти виды онкологии занимают лидирующие позиции по смертности и распространенности, что совпадает со статистикой, озвученной Минздравом РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми распространенными видами онкологии в РФ стали рак предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ и академик РАН Андрей Каприн. «У мужчин чаще всего выявляется рак предстательной железы, бронхов, трахеи, легких и на третьем месте колоректальный рак», — передает ТАСС слова Каприна. Он добавил, что у женщин наиболее распространен рак молочной железы, рак матки, а также колоректальный рак. Ранее в России начали активно внедрять скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе рака легких, молочной железы и колоректального рака. Эти виды онкологии занимают лидирующие позиции по смертности и распространенности, что совпадает со статистикой, озвученной Минздравом РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...