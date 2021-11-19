МВД Москвы отказалось искать фейковые COVID-справки в Instagram

Полиция Москвы отказалась искать продавцов поддельных прививочных сертификатов и возбуждать уголовное дело о реализации липовых справок в Instagram, потому что социальная сеть зарегистрирована не в России. Об этом рассказал журналист Михаил Зеленский.
«Российские силовики регулярно отчитываются о десятках людей, задержанных за продажу поддельных сертификатов. я оформил заявление на сайте столичного управления МВД по факту найденного мной в Instagram объявления о продаже сертификатов. Сегодня на него пришел потрясающий ответ — у московской полиции ушло больше двух недель на то, чтобы выяснить, что социальная сеть находится не в России, а значит делать они ничего не будут», — цитирует Зеленского telegram-канал издания «Холод».
В официальном ответе отдела МВД России по Замоскворецкому району столицы написано, что Зеленскому публикацией не причинен какой-либо ущерб, а на территории района ОМВД не совершено никаких противоправных действий из-за публикации, поэтому в возбуждении уголовного дела отказано. Журналист назвал такой подход к делу бессилием.
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