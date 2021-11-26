26 ноября 2021

Роскомнадзор заблокирует аккаунты автоблогеров, нарушающих ПДД

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Прокуратура нашла призывы к нарушению ПДД в роликах автоблогеров Фото:

По решению Таганского районного суда Москвы Роскомнадзор начинает блокировать в соцсетях аккаунты блогеров, публиковавших видео с нарушениями ПДД за «призыв к нарушению законодательства». Об этом сообщает пресс-служба суда.

В России признали запрещенной к распространению информацию, которая размещена в Instagram блогеров Кирилла Гегина и Богдана Дымнова (@feromon666), Георгия Ерохина (@gosha2048) и Алана Енилеева (@alan_enileev), передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы. Роскомнадзор включит адреса в единый реестр запрещенной информации, как только решение вступит в законную силу.

В июле УГИБДД по Москве в указанных аккаунтов обнаружило публичную демонстрацию нарушения ПДД, «пренебрежение нормами безопасности и действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан», заявили в МВД. В московской прокуратуре также отметили, что блогеры занимались пропагандой, поощрением и распространением для широкого круга лиц информации о преимуществах управления автомобилей без номеров, а также призывали к нарушению законодательства.

Блогеры feromon666 сообщили, что никогда не призывали нарушать ПДД и бороться с камерами. «На каждом углу мы твердим о том, что нужно пристегиваться и не превышать скоростной режим», — говорится в их посте.

Ранее сообщалось, что видео блогеров, демонстрирующие опасное вождение, будут использоваться в качестве доказательств правонарушений. Президент РФ Владимир Путин дал ГИБДД право выписывать штрафы без составления протокола. Автоэксперт прокомментировал введение нового штрафа за опасное вождение, передает RT.

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