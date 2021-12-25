Депутат Рады: Украина начала процесс возвращения Кубани

По словам Алексея Гончаренко, украинцев, живших на Кубани, принудительно выселяли Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина постепенно начинает возвращать Кубань. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря — Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — пишет Алексей Гончаренко.

В постановлении говорится, что по результатам преступной политики сталинского режима было уничтожено около одного миллиона украинцев на территории Северного Кавказа, но большинство жертв пришлось на население Кубани, добавил депутат Рады. «Кроме того, 63,5 тыс. жителей станиц Краснодарского края были принудительно выселены на территорию России и Центральной Азии», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Гончаренко заявил, что Кубань этнически относится к Украине. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин считает, что Украина продолжит питать ненависть к России даже если получит Крым и Кубань.

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