В Верховной раде заявили о претензиях на российский регион

Этнически Кубань относится к Украине, считают в республике Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

новость из сюжета Война на Украине

Кубань исторически принадлежит Украине, поэтому Украина может претендовать на эти земли. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя высказыванию россиян относительно восточных регионов республики.

«Говорят, Харьков русский город, Одесса русский город, вот есть Новороссия. Может, и нам так? Кубань — это украинские этнические земли. Там была проведена деукраинизация, очень жестокая. И сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе. Кубань выглядит иначе, чем соседние регионы, она выглядит как Украина», — рассказал депутат в эфире украинского «4 канала». Трансляция велась на youtube-канале телекомпании.

Ранее писатель, политик, бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин рассказал, что власти РФ должны устроить госпереворот на Украине. После этого, отметил писатель, часть территорий страны перейдет под контроль России. Политолог Сергей Марков считает, что Россия должна включить в свой состав украинские города Харьков, Одессу, Николаев и Запорожье, потому что в этом заинтересовано население данных территорий.