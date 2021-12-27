Названы главные соперники Путина на выборах в 2024 году

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько назвал политиков, которые, скорее всего, будут участвовать в борьбе за пост президента в 2024 году наряду с действующим главой РФ Владимиром Путиным. Новых имен ждать не стоит, отметил Безпалько.
«Это, безусловно, Геннадий Андреевич Зюганов, это Владимир Вольфович Жириновский. И вероятно, еще ряд претендентов, которые немного поменьше масштабом, но, тем не менее, тоже превратились в традиционных кандидатов в президенты. Вероятно, это будет лидер „Справедливой России“, вероятно, это будут лидеры каких-то небольших партий. Возможно, выступят от либералов, то же самое, такие фриковые, самые знаковые фигуры вроде Ксении Собчак», — сообщил Безпалько телеканалу «Царьград».
Помимо этого, политик отметил, что в выборах может принять участие Геннадий Явлинский. Все имена претендентов на пост главы государства останутся прежними, предположил Безпалько.
Раннее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что единственным возможным соперником президента РФ Владимира Путина мог стать бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Однако Путин избавился от конкурента при первой возможности, сообщил Белковский.
Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько назвал политиков, которые, скорее всего, будут участвовать в борьбе за пост президента в 2024 году наряду с действующим главой РФ Владимиром Путиным. Новых имен ждать не стоит, отметил Безпалько. «Это, безусловно, Геннадий Андреевич Зюганов, это Владимир Вольфович Жириновский. И вероятно, еще ряд претендентов, которые немного поменьше масштабом, но, тем не менее, тоже превратились в традиционных кандидатов в президенты. Вероятно, это будет лидер „Справедливой России“, вероятно, это будут лидеры каких-то небольших партий. Возможно, выступят от либералов, то же самое, такие фриковые, самые знаковые фигуры вроде Ксении Собчак», — сообщил Безпалько телеканалу «Царьград». Помимо этого, политик отметил, что в выборах может принять участие Геннадий Явлинский. Все имена претендентов на пост главы государства останутся прежними, предположил Безпалько. Раннее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что единственным возможным соперником президента РФ Владимира Путина мог стать бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Однако Путин избавился от конкурента при первой возможности, сообщил Белковский.