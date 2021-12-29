29 декабря 2021

В ЦБ заявили о «перегретой» экономике России

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На рынке труда не хватает ресурсов для роста экономики Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2021

Дефицит кадров на рынке труда привел российскую экономику к перегреву и невозможности дальнейшего развития без роста производительности. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

«Анализ рынка (труда — прим. URA.RU) показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей», — заявил он в интервью на канале Bitkogan на Youtube.

По его словам, дефицит трудовых ресурсов только возрастает. В этих условиях рост экономики будет зависеть от роста ее производительности, поэтому только высокая конкуренция надолго обеспечит высокие темы развития, заключил Тремасов.

Ранее британские аналитики спрогнозировали, что российская экономика к 2036 войдет в список 10 ведущих экономик мира. По итогам 2021 года эксперты отводят России 12-е место в этом списке с ростом ВВП в 4%.

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Дефицит кадров на рынке труда привел российскую экономику к перегреву и невозможности дальнейшего развития без роста производительности. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. «Анализ рынка (труда — прим. URA.RU) показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей», — заявил он в интервью на канале Bitkogan на Youtube. По его словам, дефицит трудовых ресурсов только возрастает. В этих условиях рост экономики будет зависеть от роста ее производительности, поэтому только высокая конкуренция надолго обеспечит высокие темы развития, заключил Тремасов. Ранее британские аналитики спрогнозировали, что российская экономика к 2036 войдет в список 10 ведущих экономик мира. По итогам 2021 года эксперты отводят России 12-е место в этом списке с ростом ВВП в 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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