В ЦБ заявили о «перегретой» экономике России

30 декабря 2021 в 11:33 Размер текста - 17 +

На рынке труда не хватает ресурсов для роста экономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Дефицит кадров на рынке труда привел российскую экономику к перегреву и невозможности дальнейшего развития без роста производительности. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. «Анализ рынка (труда — прим. URA.RU) показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей», — заявил он в интервью на канале Bitkogan на Youtube. По его словам, дефицит трудовых ресурсов только возрастает. В этих условиях рост экономики будет зависеть от роста ее производительности, поэтому только высокая конкуренция надолго обеспечит высокие темы развития, заключил Тремасов. Ранее британские аналитики спрогнозировали, что российская экономика к 2036 войдет в список 10 ведущих экономик мира. По итогам 2021 года эксперты отводят России 12-е место в этом списке с ростом ВВП в 4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дефицит кадров на рынке труда привел российскую экономику к перегреву и невозможности дальнейшего развития без роста производительности. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. «Анализ рынка (труда — прим. URA.RU) показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей», — заявил он в интервью на канале Bitkogan на Youtube. По его словам, дефицит трудовых ресурсов только возрастает. В этих условиях рост экономики будет зависеть от роста ее производительности, поэтому только высокая конкуренция надолго обеспечит высокие темы развития, заключил Тремасов. Ранее британские аналитики спрогнозировали, что российская экономика к 2036 войдет в список 10 ведущих экономик мира. По итогам 2021 года эксперты отводят России 12-е место в этом списке с ростом ВВП в 4%.