В IKEA заявили о росте цен на товары 31 декабря 2021 в 05:13 Размер текста - 17 + Цены придется поднять из-за инфляции, заявили в компании Фото: Анна Майорова © URA.RU Скандинавская сеть мебельных магазинов IKEA заявила о поднятии цен на товары в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза INGKA Group (холдинговая компания, управляющая IKEA). «Цены будут расти на рынках Ingka Group, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что рост цен будет происходить вследствие инфляционного давления. В Ingka Group сообщили, что компания сталкивается с повышением затрат на транспортировку товаров. «К сожалению, <…> мы должны переложить часть этих увеличенных трат на наших клиентов», — говорится в пресс-релизе. В 2022 году улучшение экономической ситуации не ожидается, добавили в компании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Скандинавская сеть мебельных магазинов IKEA заявила о поднятии цен на товары в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза INGKA Group (холдинговая компания, управляющая IKEA). «Цены будут расти на рынках Ingka Group, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что рост цен будет происходить вследствие инфляционного давления. В Ingka Group сообщили, что компания сталкивается с повышением затрат на транспортировку товаров. «К сожалению, <…> мы должны переложить часть этих увеличенных трат на наших клиентов», — говорится в пресс-релизе. В 2022 году улучшение экономической ситуации не ожидается, добавили в компании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям