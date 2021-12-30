30 декабря 2021

В IKEA заявили о росте цен на товары

© Служба новостей «URA.RU»
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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, логотип, ikea, вывеска, икеа
Цены придется поднять из-за инфляции, заявили в компании Фото:

Скандинавская сеть мебельных магазинов IKEA заявила о поднятии цен на товары в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза INGKA Group (холдинговая компания, управляющая IKEA).

«Цены будут расти на рынках Ingka Group, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что рост цен будет происходить вследствие инфляционного давления.

В Ingka Group сообщили, что компания сталкивается с повышением затрат на транспортировку товаров. «К сожалению, <…> мы должны переложить часть этих увеличенных трат на наших клиентов», — говорится в пресс-релизе. В 2022 году улучшение экономической ситуации не ожидается, добавили в компании.

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Скандинавская сеть мебельных магазинов IKEA заявила о поднятии цен на товары в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза INGKA Group (холдинговая компания, управляющая IKEA). «Цены будут расти на рынках Ingka Group, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что рост цен будет происходить вследствие инфляционного давления. В Ingka Group сообщили, что компания сталкивается с повышением затрат на транспортировку товаров. «К сожалению, <…> мы должны переложить часть этих увеличенных трат на наших клиентов», — говорится в пресс-релизе. В 2022 году улучшение экономической ситуации не ожидается, добавили в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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