МВД: полицейским нельзя иметь любые политические взгляды

12 января 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Полицейских могут уволить за проявление политических взглядов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции должны соблюдать нейтральность и не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям. Об этом заявили в МВД. «Сотрудник органов внутренних дел должен соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам», — заявили в МВД в ответ на запрос телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом). Также сотрудники МВД не должны допускать публичные высказывания, суждения, оценки, в том числе в СМИ, в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в его служебные обязанности. Такие действия сотрудника могут расценить как нарушение дисциплины, что может стать поводом для увольнения. В таком случае с ними должны провести беседу, рассказали в МВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники полиции должны соблюдать нейтральность и не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям. Об этом заявили в МВД. «Сотрудник органов внутренних дел должен соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам», — заявили в МВД в ответ на запрос телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом). Также сотрудники МВД не должны допускать публичные высказывания, суждения, оценки, в том числе в СМИ, в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в его служебные обязанности. Такие действия сотрудника могут расценить как нарушение дисциплины, что может стать поводом для увольнения. В таком случае с ними должны провести беседу, рассказали в МВД.