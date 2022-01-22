Сергей Лавров в шутку отчитал журналистов на встрече с президентом Швейцарии Кассисом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в Женеве отчитал представителей СМИ. Журналисты не успели зафиксировать приветствие главы МИД и лидера Швейцарии, после чего попросили повторить его.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло, значит, не вышло», — приводят «Известия» слова Лаврова, сказанные им в Женеве.

Президент Швейцарии посмеялся над шуткой главы МИД РФ. После этого они вновь пожали руки.

О том, что президент Швейцарии провел встречу с Лавровым сообщал сам Кассис в Twitter. В ходе разговора подчеркивалась важность инклюзивного диалога для достижения безопасности в Европе.

Также 21 января прошли переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт с США. Глава МИД РФ заявил, что НАТО работает против России.

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