В Бангладеш скончались пять россиян, работавших на местной АЭС

08 февраля 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

«Росатом» сотрудничает со следственной группой, которая работает по делу о гибели россиян, сообщили в госкорпорации Фото: Анна Майорова © URA.RU Пятеро россиян погибли в Бангладеш на стройке местной атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщает агентство United News of Bangladesh. Полиция начала расследование по данному факту. «За последние 11 дней погибли пятеро российских сотрудников АЭС „Руппур“, что побудило полицию начать расследование. Асадуссаман, начальник полицейского участка Ишварди, заявил, что ответы о вскрытии погибших граждан России „не выявили ничего подозрительного“», — передает United News of Bangladesh. Первый мужчина скончался 28 января во время лечения в местной больнице. Позже, 2 февраля, погиб другой россиянин. Ему было 40 лет. Спустя три дня погиб 48-летний инженер-механик. Он попал в госпиталь после внезапно ухудшившегося самочувствия. Четвертого российского рабочего обнаружили в тот же день на лестнице рядом с его квартирой. Погибшему было 59 лет. 6 февраля в твой же квартире нашли тело 45-летнего россиянина. В госкорпорации «Росатом», по проекту которого строилась АЭС, призвали не спешить с выводами о причинах смерти граждан РФ, передает ТАСС. В компании отметили, что говорить о них можно будет только по результатам расследования. «Росатом» оказывает всю возможную поддержку следственной группе, которая работает по делу о смертях россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятеро россиян погибли в Бангладеш на стройке местной атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщает агентство United News of Bangladesh. Полиция начала расследование по данному факту. «За последние 11 дней погибли пятеро российских сотрудников АЭС „Руппур“, что побудило полицию начать расследование. Асадуссаман, начальник полицейского участка Ишварди, заявил, что ответы о вскрытии погибших граждан России „не выявили ничего подозрительного“», — передает United News of Bangladesh. Первый мужчина скончался 28 января во время лечения в местной больнице. Позже, 2 февраля, погиб другой россиянин. Ему было 40 лет. Спустя три дня погиб 48-летний инженер-механик. Он попал в госпиталь после внезапно ухудшившегося самочувствия. Четвертого российского рабочего обнаружили в тот же день на лестнице рядом с его квартирой. Погибшему было 59 лет. 6 февраля в твой же квартире нашли тело 45-летнего россиянина. В госкорпорации «Росатом», по проекту которого строилась АЭС, призвали не спешить с выводами о причинах смерти граждан РФ, передает ТАСС. В компании отметили, что говорить о них можно будет только по результатам расследования. «Росатом» оказывает всю возможную поддержку следственной группе, которая работает по делу о смертях россиян.