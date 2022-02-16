В Европе заявили о максимальной готовности России к войне

Россия обзавелась мощным вооружением, заявили в Швеции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия находится в самой высокой боевой готовности за последние десятилетия. Об этом сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

«С 2008 года Россия обзавелась самыми мощными в Европе вооруженными силами. И сейчас она в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — пишет Svenska Dagbladet.

Эксперт по России Мари Дюмулен заявила, что РФ инвестировала большое количество денег в военную сферу. У страны функциональная армия, которая способна проводить операции, в том числе и далеко от ее границ, сказала она.

РФ строит не только авианосцы, но и оборонительную технику, такую как противоспутниковое и сверхзвуковое оружие, отмечает издание. Также Россия начала сотрудничать с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новое оружие, а также организовывать военные учения.

Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин близок к победе на Украине. Издание сообщило, что он может нарушить договоренности и санкции не остановят его. Россия не хочет войны, сообщает со ссылкой на слова Путина Life . Президент США Джо Байден обратился к россиянам и сказал, что они не являются врагами для Америки. Он не верит, что кто-либо хочет воевать с Украиной, передает RT.

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