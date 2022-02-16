Умер культовый индийский композитор «эпохи диско»

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В возрасте 69 лет скончался Баппи Лахири Фото:

Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), скончался в возрасте 69 лет в одной из клиник Мумбаи.

«Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания — прим. URA.RU) во сне незадолго до полуночи», — цитирует слова лечащего врача информационное агентство Press Trust of India. По информации СМИ, композитор был госпитализирован месяц назад с многочисленными проблемами со здоровьем.

Лахири считается основоположником диско-стиля в индийском кино. Композитор написал музыку к таким популярным в СССР фильмам, как «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь». Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.

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Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), скончался в возрасте 69 лет в одной из клиник Мумбаи. «Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания — прим. URA.RU) во сне незадолго до полуночи», — цитирует слова лечащего врача информационное агентство Press Trust of India. По информации СМИ, композитор был госпитализирован месяц назад с многочисленными проблемами со здоровьем. Лахири считается основоположником диско-стиля в индийском кино. Композитор написал музыку к таким популярным в СССР фильмам, как «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь». Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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