Умер культовый индийский композитор «эпохи диско»

В возрасте 69 лет скончался Баппи Лахири Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), скончался в возрасте 69 лет в одной из клиник Мумбаи.

«Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания — прим. URA.RU) во сне незадолго до полуночи», — цитирует слова лечащего врача информационное агентство Press Trust of India. По информации СМИ, композитор был госпитализирован месяц назад с многочисленными проблемами со здоровьем.

Лахири считается основоположником диско-стиля в индийском кино. Композитор написал музыку к таким популярным в СССР фильмам, как «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь». Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.