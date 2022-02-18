Патрушев поручил губернаторам УрФО усилить контроль за мигрантами

18 февраля 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев поручил уральским губернаторам заняться мигрантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поручил уральским губернаторам активнее выявлять приверженцев радикальных взглядов среди мигрантов. Такое задание было дано на совещании с участием глав регионов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сообщили URA.RU в пресс-службе Совбеза. «Обсуждены проблемы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Поручено активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные взгляды и склонных к совершению противоправных действий, а также по недопущению формирования этнических анклавов», — сообщили в пресс-службе Совета безопасности. Кроме того, Патрушев обсудил с губернаторами новые меры по регулированию миграционных потоков, усилению контроля за мигрантами и пресечение преступлений в миграционной сфере. Отдельно секретарь Совбеза обратил внимание на эффективность работы по социально-культурной адаптации иностранных граждан и их детей в российское общество. 18 февраля Николай Патрушев собрал уральских губернаторов и полпреда Якушева на совещание по видеосвязи. Помимо вопросов миграции, на встрече обсудили борьбу с угрозой терактов. Патрушев поручил усилить профилактику террористической активности в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поручил уральским губернаторам активнее выявлять приверженцев радикальных взглядов среди мигрантов. Такое задание было дано на совещании с участием глав регионов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сообщили URA.RU в пресс-службе Совбеза. «Обсуждены проблемы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Поручено активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные взгляды и склонных к совершению противоправных действий, а также по недопущению формирования этнических анклавов», — сообщили в пресс-службе Совета безопасности. Кроме того, Патрушев обсудил с губернаторами новые меры по регулированию миграционных потоков, усилению контроля за мигрантами и пресечение преступлений в миграционной сфере. Отдельно секретарь Совбеза обратил внимание на эффективность работы по социально-культурной адаптации иностранных граждан и их детей в российское общество. 18 февраля Николай Патрушев собрал уральских губернаторов и полпреда Якушева на совещание по видеосвязи. Помимо вопросов миграции, на встрече обсудили борьбу с угрозой терактов. Патрушев поручил усилить профилактику террористической активности в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях.