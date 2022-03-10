Среди украинских переговорщиков выявили шпиона из США

Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что среди переговорщиков от Украины, был шпион США Фото: sergiu-nista/unsplash.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что среди переговорщиков от Украины, присутствующих на переговорах с Россией, был шпион США от Украины. Переговорщик от Украины, который вызвал подозрение оказался однофамильцем Умерова.

«В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — сказал РИА Новости Эйваз Умеров.

Ранее сообщалось, что американец Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы за шпионаж . В госдепартамент США призывали Россию форсировать освобождение американского подданного. В ответ они получили отказ, так как американец осужден за совершение серьезного преступления.