Продюсер рассказал о преимуществах «ВКонтакте» для блогеров

10 марта 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

«ВКонтакте» помогает в реализации рекламных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU «ВКонтакте» станет хорошей альтернативой для реализации рекламных проектов и увеличения аудитории авторов из других социальных сетей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диджитал продюсер, основатель музыкального издательства DNK Music и группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок. «Если раньше каждые полгода выходили различные инфоповоды о том, что вот-вот заблокируют Instagram, ограничат YouTube, то сейчас одновременно случилось почти все, чего боялись и блогеры, и мы, как селебрити-агентство DIDENOK TEAM, и все игроки рынка. Сейчас точно все пойдут и все уже идут во „ВКонтакте“. Так как, во-первых, всегда нужна площадка, где могут быть реализованы рекламные проекты с брендами и со звездами. Во-вторых, как только сеть появилась, она сразу же стала социальным лифтом, местом для того, чтобы можно было прославиться, набрать аудиторию», — объяснил Кирилл Диденок. Диджитал продюсер добавил, что VK достаточно быстро стал стартовой площадкой для музыкантов.«„ВКонтакте“ сразу стала единственной соцсетью, где многие артисты получили свою первую популярность и аудиторию. И сейчас это основная площадка для этого бизнеса. Каждый день артисты следят за попаданием в чарты, борются за популярность во „ВКонтакте“ и здесь как раз никакой таргет не погиб. Все, что происходило со внутренними инструментами, так и работает», — подчеркнул Диденок. Ранее «ВКонтакте» запустил программу по поддержке авторов. Она должна помочь блогерам, уходящим из других соцсетей. Проект начнет работать в ближайшее время и будет действовать до 10 апреля. За это время авторы смогут при помощи инструментов монетизации соцсети заработать около 600 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«ВКонтакте» станет хорошей альтернативой для реализации рекламных проектов и увеличения аудитории авторов из других социальных сетей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диджитал продюсер, основатель музыкального издательства DNK Music и группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок. «Если раньше каждые полгода выходили различные инфоповоды о том, что вот-вот заблокируют Instagram, ограничат YouTube, то сейчас одновременно случилось почти все, чего боялись и блогеры, и мы, как селебрити-агентство DIDENOK TEAM, и все игроки рынка. Сейчас точно все пойдут и все уже идут во „ВКонтакте“. Так как, во-первых, всегда нужна площадка, где могут быть реализованы рекламные проекты с брендами и со звездами. Во-вторых, как только сеть появилась, она сразу же стала социальным лифтом, местом для того, чтобы можно было прославиться, набрать аудиторию», — объяснил Кирилл Диденок. Диджитал продюсер добавил, что VK достаточно быстро стал стартовой площадкой для музыкантов.«„ВКонтакте“ сразу стала единственной соцсетью, где многие артисты получили свою первую популярность и аудиторию. И сейчас это основная площадка для этого бизнеса. Каждый день артисты следят за попаданием в чарты, борются за популярность во „ВКонтакте“ и здесь как раз никакой таргет не погиб. Все, что происходило со внутренними инструментами, так и работает», — подчеркнул Диденок. Ранее «ВКонтакте» запустил программу по поддержке авторов. Она должна помочь блогерам, уходящим из других соцсетей. Проект начнет работать в ближайшее время и будет действовать до 10 апреля. За это время авторы смогут при помощи инструментов монетизации соцсети заработать около 600 млн рублей.