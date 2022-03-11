В Раде раскрыли обман о вступлении Украины в Евросоюз

11 марта 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Украина хочет вступить в Евросоюз Фото: Официальный сайт президента Украины Украину не собирались включать в состав Евросоюза, а население страны обманули на этот счет. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива. «Украину никто никогда не собирался брать в Евросоюз. Все это время украинскому народу нагло врали и просто использовали его, для достижения Западом, своих грязных целей — уничтожения нашей славянской цивилизации», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее Украина экстренно подала заявку на вступление в Евросоюз, передают «Дни.ру». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, для рассмотрения заявления нужно закончить боевые действия на Украине. Американское издание Bloomberg сообщало, что некоторые государства не хотят принимать Украину. Агентство Reuters выступило с аналогичным заявлением, источники отметили, что на саммите не предложат получить статус кандидата на вступление. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украину не собирались включать в состав Евросоюза, а население страны обманули на этот счет. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива. «Украину никто никогда не собирался брать в Евросоюз. Все это время украинскому народу нагло врали и просто использовали его, для достижения Западом, своих грязных целей — уничтожения нашей славянской цивилизации», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее Украина экстренно подала заявку на вступление в Евросоюз, передают «Дни.ру». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, для рассмотрения заявления нужно закончить боевые действия на Украине. Американское издание Bloomberg сообщало, что некоторые государства не хотят принимать Украину. Агентство Reuters выступило с аналогичным заявлением, источники отметили, что на саммите не предложат получить статус кандидата на вступление.