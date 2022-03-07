Bloomberg: Украину не хотят принимать в Евросоюз

07 марта 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Украину пока не приняли в Евросоюз Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Некоторые страны выступили против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Несколько западных стран ЕС не согласились принимать призывы блока о предоставлении Украине на этой неделе статуса кандидата на вступление, передает Bloomberg со ссылкой на дипломатов. Это является первым шагом на пути к вступлению в Евросоюз, отмечает издание. Некоторые страны против продвижения заявки на членство и хотят, чтобы исполнительный орган сначала высказался о готовности Украины к процессу членства, а затем принимал решение. В их числе Нидерланды и Германия. Представители стран хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении военных действий, а не начинать процесс, который может затянуться на десять лет, заявил один из дипломатов. Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Украинский президент Владимир Зеленский принял такое решение на фоне спецоперации России на Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для рассмотрения экстренной заявки Зеленского нужно завершение боевых действий в стране. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые страны выступили против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Несколько западных стран ЕС не согласились принимать призывы блока о предоставлении Украине на этой неделе статуса кандидата на вступление, передает Bloomberg со ссылкой на дипломатов. Это является первым шагом на пути к вступлению в Евросоюз, отмечает издание. Некоторые страны против продвижения заявки на членство и хотят, чтобы исполнительный орган сначала высказался о готовности Украины к процессу членства, а затем принимал решение. В их числе Нидерланды и Германия. Представители стран хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении военных действий, а не начинать процесс, который может затянуться на десять лет, заявил один из дипломатов. Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Украинский президент Владимир Зеленский принял такое решение на фоне спецоперации России на Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для рассмотрения экстренной заявки Зеленского нужно завершение боевых действий в стране.