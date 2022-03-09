09 марта 2022

Reuters: Украину не хотят включать в Евросоюз

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Евросоюзе есть разногласия относительно его расширения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны-участники саммита, который должен пройти 10—11 марта, поддержат вступление Украины в Евросоюз, однако это ни на что не повлияет. Такую информацию привели источники, знакомые с ситуацией.

«Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — сообщило агентство Reuters. Информацию приводит РИА «Новости». Однако оно отметило, что, скорее всего, «Украине не станут предлагать получить статус кандидата на вступление в ЕС», дополняет телеканал 360.

Отмечается также, что в самой организации есть разногласия относительно ее расширения, пишет RT. сообщества. Этот вопрос также планируется обсудить на встрече.

Ранее, 7 марта, Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Однако некоторые страны-участники выступили против такого решения. В их числе — Нидерланды и Германия, представители которых хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении российской спецоперации на территории страны.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории в планы России не входит. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

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Страны-участники саммита, который должен пройти 10—11 марта, поддержат вступление Украины в Евросоюз, однако это ни на что не повлияет. Такую информацию привели источники, знакомые с ситуацией. «Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — сообщило агентство Reuters. Информацию приводит РИА «Новости». Однако оно отметило, что, скорее всего, «Украине не станут предлагать получить статус кандидата на вступление в ЕС», дополняет телеканал 360. Отмечается также, что в самой организации есть разногласия относительно ее расширения, пишет RT. сообщества. Этот вопрос также планируется обсудить на встрече. Ранее, 7 марта, Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Однако некоторые страны-участники выступили против такого решения. В их числе — Нидерланды и Германия, представители которых хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении российской спецоперации на территории страны. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории в планы России не входит. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
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