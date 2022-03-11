Магазины Levi’s временно закрываются в России Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России магазины Levi’s остановили работу из-за сбоя программного обеспечения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в одной из торговых точек сети.

«Во всех пока еще открытых магазинах Levi’s в России зависло программное обеспечение касс и встали продажи. Это произошло после переоценки товара и установки нового ПО», — сообщил источник URA.RU.

Ранее Levi’s сообщили о временной приостановке работы в России. Также будут прекращены любые новые инвестиции в России. О закрытии также объявляли магазины Uniqlo H&M, Zara. Компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Они идут на такой шаг, потому что не могут сопротивляться политике своих государств, заявлял первый зампред кабмина РФ Андрей Белоусов.