Магазины Levi’s остановили работу в РФ из-за сбоя

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, levis
Магазины Levi’s временно закрываются в России Фото:

В России магазины Levi’s остановили работу из-за сбоя программного обеспечения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в одной из торговых точек сети.

«Во всех пока еще открытых магазинах Levi’s в России зависло программное обеспечение касс и встали продажи. Это произошло после переоценки товара и установки нового ПО», — сообщил источник URA.RU.

Ранее Levi’s сообщили о временной приостановке работы в России. Также будут прекращены любые новые инвестиции в России. О закрытии также объявляли магазины Uniqlo H&M, Zara. Компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Они идут на такой шаг, потому что не могут сопротивляться политике своих государств, заявлял первый зампред кабмина РФ Андрей Белоусов.

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В России магазины Levi’s остановили работу из-за сбоя программного обеспечения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в одной из торговых точек сети. «Во всех пока еще открытых магазинах Levi’s в России зависло программное обеспечение касс и встали продажи. Это произошло после переоценки товара и установки нового ПО», — сообщил источник URA.RU. Ранее Levi’s сообщили о временной приостановке работы в России. Также будут прекращены любые новые инвестиции в России. О закрытии также объявляли магазины Uniqlo H&M, Zara. Компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Они идут на такой шаг, потому что не могут сопротивляться политике своих государств, заявлял первый зампред кабмина РФ Андрей Белоусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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