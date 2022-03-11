Житель Киева рассказал о травле россиян на Украине. «С российским паспортом опасно выйти из дома»

12 марта 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Пребывание на Украине с российским паспортом становится опасным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проживающих на Украине россиян массово притесняют и оскорбляют неонацисты из-за проводимой РФ спецоперации. Граждане России боятся рассказывать кому-либо о своих корнях. Пребывание на Украине с российским паспортом стало не только сложным, но и опасным для жизни. Об этом рассказал эмигрировавший в 1994 году в Киев Андрей. «После начала операции в феврале 2022-го сказать кому-то, что у тебя гражданство РФ, стало просто страшно, даже знакомым людям. Кажется, ненависть и насмешки в отношении россиян стали не просто нормой — обязанностью», — поделился мужчина в беседе с «Известиями». По его словам, после разрыва дипломатических отношений Москвы и Киева для граждан РФ стали невозможными поиск работы и оформление социальных гарантий. Даже «передвигаться сейчас по Украине с российским паспортом опасно», добавил он. Больше всего юноша боится попасть на представителей местной теробороны, снабженных оружием и игнорирующих закон. «Представляете, на что способна компания нетрезвых, „патриотически настроенных“ людей с автоматами, увидев паспорт гражданина РФ?», — задается вопросом Андрей. По мнению мужчины, антироссийская истерия на Украине сегодня достигла таких масштабов, что «расправляться с россиянами уже открыто призывают вчерашние друзья, соседи, коллеги». Россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она привела в пример ситуацию с русским дальнобойщиком, машину которого повредили в Европе. Антироссийскую пропаганду поддержала и американская корпорация Meta. Компания сняла в Facebook и Instagram ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Проживающих на Украине россиян массово притесняют и оскорбляют неонацисты из-за проводимой РФ спецоперации. Граждане России боятся рассказывать кому-либо о своих корнях. Пребывание на Украине с российским паспортом стало не только сложным, но и опасным для жизни. Об этом рассказал эмигрировавший в 1994 году в Киев Андрей. «После начала операции в феврале 2022-го сказать кому-то, что у тебя гражданство РФ, стало просто страшно, даже знакомым людям. Кажется, ненависть и насмешки в отношении россиян стали не просто нормой — обязанностью», — поделился мужчина в беседе с «Известиями». По его словам, после разрыва дипломатических отношений Москвы и Киева для граждан РФ стали невозможными поиск работы и оформление социальных гарантий. Даже «передвигаться сейчас по Украине с российским паспортом опасно», добавил он. Больше всего юноша боится попасть на представителей местной теробороны, снабженных оружием и игнорирующих закон. «Представляете, на что способна компания нетрезвых, „патриотически настроенных“ людей с автоматами, увидев паспорт гражданина РФ?», — задается вопросом Андрей. По мнению мужчины, антироссийская истерия на Украине сегодня достигла таких масштабов, что «расправляться с россиянами уже открыто призывают вчерашние друзья, соседи, коллеги». Россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она привела в пример ситуацию с русским дальнобойщиком, машину которого повредили в Европе. Антироссийскую пропаганду поддержала и американская корпорация Meta. Компания сняла в Facebook и Instagram ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.