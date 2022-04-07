Депутат ГД раскрыл, когда Запад признает угрозу биолабораторий

07 апреля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков: создание парламентской комиссии — совершенно правильное решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы Запад признал опасность украинских биолабораторий, нужно получить достоверные факты и расследовать их. Только после этого можно говорить о реакции Запада, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Говорить про реакцию Запада пока рано — надо сначала получить фактуру, все расследовать. Мы доподлинно не знаем, что это за лаборатории. Вот рядом с моим домом находятся две биологических лаборатории: одна — закрытая. Вторая — открытая: я пришел, купил какие-то бактерии, чтобы внести в почву в теплице, как мне сказали, от проволочника. И это все рядом. Поэтому создание парламентской комиссии — совершенно правильное решение: нам нужно получить факты. Если будет состав преступления, подключится Следственный комитет РФ», — пояснил Синельщиков. Биоматериалы, которые были ликвидированы в лабораториях Украины после начала спецоперации РФ, могли полностью уничтожить население России и западной Европы. По мнению экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, аналогичные центры, созданные под контролем США у российских границ, есть и в других странах. Так, на южной границе России большинство стран имеет похожие «исследовательские центры», открытые под контролем минобороны США. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы Запад признал опасность украинских биолабораторий, нужно получить достоверные факты и расследовать их. Только после этого можно говорить о реакции Запада, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Говорить про реакцию Запада пока рано — надо сначала получить фактуру, все расследовать. Мы доподлинно не знаем, что это за лаборатории. Вот рядом с моим домом находятся две биологических лаборатории: одна — закрытая. Вторая — открытая: я пришел, купил какие-то бактерии, чтобы внести в почву в теплице, как мне сказали, от проволочника. И это все рядом. Поэтому создание парламентской комиссии — совершенно правильное решение: нам нужно получить факты. Если будет состав преступления, подключится Следственный комитет РФ», — пояснил Синельщиков. Биоматериалы, которые были ликвидированы в лабораториях Украины после начала спецоперации РФ, могли полностью уничтожить население России и западной Европы. По мнению экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, аналогичные центры, созданные под контролем США у российских границ, есть и в других странах. Так, на южной границе России большинство стран имеет похожие «исследовательские центры», открытые под контролем минобороны США.