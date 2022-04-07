Депутат ГД раскрыл, когда Запад признает угрозу биолабораторий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юрием Синельщиковым. Москва, синельщиков юрий
Депутат Госдумы Юрий Синельщиков: создание парламентской комиссии — совершенно правильное решение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы Запад признал опасность украинских биолабораторий, нужно получить достоверные факты и расследовать их. Только после этого можно говорить о реакции Запада, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков.

«Говорить про реакцию Запада пока рано — надо сначала получить фактуру, все расследовать. Мы доподлинно не знаем, что это за лаборатории. Вот рядом с моим домом находятся две биологических лаборатории: одна — закрытая. Вторая — открытая: я пришел, купил какие-то бактерии, чтобы внести в почву в теплице, как мне сказали, от проволочника. И это все рядом. Поэтому создание парламентской комиссии — совершенно правильное решение: нам нужно получить факты. Если будет состав преступления, подключится Следственный комитет РФ», — пояснил Синельщиков.

Биоматериалы, которые были ликвидированы в лабораториях Украины после начала спецоперации РФ, могли полностью уничтожить население России и западной Европы. По мнению экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, аналогичные центры, созданные под контролем США у российских границ, есть и в других странах. Так, на южной границе России большинство стран имеет похожие «исследовательские центры», открытые под контролем минобороны США.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы Запад признал опасность украинских биолабораторий, нужно получить достоверные факты и расследовать их. Только после этого можно говорить о реакции Запада, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Говорить про реакцию Запада пока рано — надо сначала получить фактуру, все расследовать. Мы доподлинно не знаем, что это за лаборатории. Вот рядом с моим домом находятся две биологических лаборатории: одна — закрытая. Вторая — открытая: я пришел, купил какие-то бактерии, чтобы внести в почву в теплице, как мне сказали, от проволочника. И это все рядом. Поэтому создание парламентской комиссии — совершенно правильное решение: нам нужно получить факты. Если будет состав преступления, подключится Следственный комитет РФ», — пояснил Синельщиков. Биоматериалы, которые были ликвидированы в лабораториях Украины после начала спецоперации РФ, могли полностью уничтожить население России и западной Европы. По мнению экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, аналогичные центры, созданные под контролем США у российских границ, есть и в других странах. Так, на южной границе России большинство стран имеет похожие «исследовательские центры», открытые под контролем минобороны США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...