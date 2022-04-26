Депутат Госдумы предложил изменить систему школьного питания

Ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, считает Василий Власов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для учеников начальных классов необходимо ввести бесплатное двухразовое питание. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Свое обращение он направил на имя министра труда РФ Антона Котякова.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учетом перемен составляет более трех часов. Некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счет оплаты родителей», — пишет RT со ссылкой на текст обращения.

Ранее в Отраслевом союзе развития социального питания сообщили, что с 1 февраля на 18% выросла себестоимость обеденной порции в школьной столовой. В Роспотребнадзоре в свою очередь запретили в школьных столовых макароны, блины и колбасу, пишет «Национальная служба новостей».