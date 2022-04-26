Депутат Госдумы предложил изменить систему школьного питания

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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, грязная посуда, школа, столовая, школьное питание
Ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, считает Василий Власов Фото:

Для учеников начальных классов необходимо ввести бесплатное двухразовое питание. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Свое обращение он направил на имя министра труда РФ Антона Котякова.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учетом перемен составляет более трех часов. Некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счет оплаты родителей», — пишет RT со ссылкой на текст обращения.

Ранее в Отраслевом союзе развития социального питания сообщили, что с 1 февраля на 18% выросла себестоимость обеденной порции в школьной столовой. В Роспотребнадзоре в свою очередь запретили в школьных столовых макароны, блины и колбасу, пишет «Национальная служба новостей».

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Для учеников начальных классов необходимо ввести бесплатное двухразовое питание. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Свое обращение он направил на имя министра труда РФ Антона Котякова. «В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учетом перемен составляет более трех часов. Некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счет оплаты родителей», — пишет RT со ссылкой на текст обращения. Ранее в Отраслевом союзе развития социального питания сообщили, что с 1 февраля на 18% выросла себестоимость обеденной порции в школьной столовой. В Роспотребнадзоре в свою очередь запретили в школьных столовых макароны, блины и колбасу, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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