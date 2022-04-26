Росгвардейцы нашли заминированные тела солдат ВСУ под Харьковом

26 апреля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

В Харьковской области Росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии. «Во время разведывательных мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. При досмотре саперы группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава», — сообщается на сайте. Помимо этого, был обнаружен шалаш с телами военнослужащих ВСУ, вход в который был заминирован. Внутри укрытия найдено большое число брошенного при отступлении оружия. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии. «Во время разведывательных мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. При досмотре саперы группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава», — сообщается на сайте. Помимо этого, был обнаружен шалаш с телами военнослужащих ВСУ, вход в который был заминирован. Внутри укрытия найдено большое число брошенного при отступлении оружия. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.