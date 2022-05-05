Китай увеличит поставки автомобилей в Россию

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Клипарт. Свердловская область, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
Посол КНР в РФ заявил, что страна продвинет военно-техническое и автомобильное сотрудничество Фото:

Китайские автомобильные компании продолжат осваивать рынок России. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Автомобили будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж. Уверен, что автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал Ханьхуэй в интервью ТАСС.

В середине апреля китайский автомобильный бренд Haval повышает цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Бренд столкнулся с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих. Ранее сообщалось, что рынок автомобилей в России изменится из-за приостановки поставок от западных компаний-производителей. Им на замену придут поставщики из Китая и Индии, отметили эксперты.

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Китайские автомобильные компании продолжат осваивать рынок России. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. «Автомобили будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж. Уверен, что автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал Ханьхуэй в интервью ТАСС. В середине апреля китайский автомобильный бренд Haval повышает цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Бренд столкнулся с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих. Ранее сообщалось, что рынок автомобилей в России изменится из-за приостановки поставок от западных компаний-производителей. Им на замену придут поставщики из Китая и Индии, отметили эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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