В РФ задержали нациста, планировавшего теракт на 9 Мая

Мужчину задержали сотрудники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавший теракт в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации „Правый сектор“», — передает сообщение ТАСС. Мужчина готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих, а затем планировал уехать воевать на Украину, уточняет агентство.

Ранее российские военные задержали в Херсоне мужчину, готовившего крупный теракт на 9 Мая. Расследованием занялся Следственный комитет вместе с Министерством обороны России.