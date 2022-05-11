В РФ задержали нациста, планировавшего теракт на 9 Мая

Мужчину задержали сотрудники ФСБ
В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавший теракт в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации „Правый сектор“», — передает сообщение ТАСС. Мужчина готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих, а затем планировал уехать воевать на Украину, уточняет агентство.
Ранее российские военные задержали в Херсоне мужчину, готовившего крупный теракт на 9 Мая. Расследованием занялся Следственный комитет вместе с Министерством обороны России.
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