В РФ задержали нациста, планировавшего теракт на 9 Мая

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Мужчину задержали сотрудники ФСБ Фото:

В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавший теракт в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации „Правый сектор“», — передает сообщение ТАСС. Мужчина готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих, а затем планировал уехать воевать на Украину, уточняет агентство.

Ранее российские военные задержали в Херсоне мужчину, готовившего крупный теракт на 9 Мая. Расследованием занялся Следственный комитет вместе с Министерством обороны России.

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В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавший теракт в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации „Правый сектор“», — передает сообщение ТАСС. Мужчина готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих, а затем планировал уехать воевать на Украину, уточняет агентство. Ранее российские военные задержали в Херсоне мужчину, готовившего крупный теракт на 9 Мая. Расследованием занялся Следственный комитет вместе с Министерством обороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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