В Норвегии парировали требование Польши делиться доходами

Норвежская экономика пострадала от энергетического кризиса не меньше других стран, потому она не должна делиться своими доходами с Польшей. Об этом заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на нефть и газ. По его словам, «это не нормально и несправедливо», что страны Европы вынуждены платить Норвегии «гигантские деньги» за энергетические ресурсы.
«В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала», — заявил Эйвинд Вад Петерссон газете Aftenposten. Он подчеркнул, что энергетический кризис повлиял на экономику и граждан Норвегии не меньше, чем на другие страны Европы.
Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Американское Минэнерго предрекло еще больший рост цен на энергоносители из-за санкций против России, передает RT. Глав Минэкономразвития РФ Максим Решетников заметил, что антироссийские санкции выгодны для стран Азии.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Норвежская экономика пострадала от энергетического кризиса не меньше других стран, потому она не должна делиться своими доходами с Польшей. Об этом заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на нефть и газ. По его словам, «это не нормально и несправедливо», что страны Европы вынуждены платить Норвегии «гигантские деньги» за энергетические ресурсы. «В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала», — заявил Эйвинд Вад Петерссон газете Aftenposten. Он подчеркнул, что энергетический кризис повлиял на экономику и граждан Норвегии не меньше, чем на другие страны Европы. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Американское Минэнерго предрекло еще больший рост цен на энергоносители из-за санкций против России, передает RT. Глав Минэкономразвития РФ Максим Решетников заметил, что антироссийские санкции выгодны для стран Азии.