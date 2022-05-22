22 мая 2022

В Норвегии парировали требование Польши делиться доходами

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Путин. Архив, флаг норвегии
Норвегия пострадала от энергокризиса, несмотря на подорожание нефти, заявил Эйвинд Вад Петерссон Фото:
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Норвежская экономика пострадала от энергетического кризиса не меньше других стран, потому она не должна делиться своими доходами с Польшей. Об этом заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на нефть и газ. По его словам, «это не нормально и несправедливо», что страны Европы вынуждены платить Норвегии «гигантские деньги» за энергетические ресурсы.

«В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала», — заявил Эйвинд Вад Петерссон газете Aftenposten. Он подчеркнул, что энергетический кризис повлиял на экономику и граждан Норвегии не меньше, чем на другие страны Европы.

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Американское Минэнерго предрекло еще больший рост цен на энергоносители из-за санкций против России, передает RT. Глав Минэкономразвития РФ Максим Решетников заметил, что антироссийские санкции выгодны для стран Азии.

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Норвежская экономика пострадала от энергетического кризиса не меньше других стран, потому она не должна делиться своими доходами с Польшей. Об этом заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на нефть и газ. По его словам, «это не нормально и несправедливо», что страны Европы вынуждены платить Норвегии «гигантские деньги» за энергетические ресурсы. «В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала», — заявил Эйвинд Вад Петерссон газете Aftenposten. Он подчеркнул, что энергетический кризис повлиял на экономику и граждан Норвегии не меньше, чем на другие страны Европы. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Американское Минэнерго предрекло еще больший рост цен на энергоносители из-за санкций против России, передает RT. Глав Минэкономразвития РФ Максим Решетников заметил, что антироссийские санкции выгодны для стран Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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