В Норвегии парировали требование Польши делиться доходами

23 мая 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Норвегия пострадала от энергокризиса, несмотря на подорожание нефти, заявил Эйвинд Вад Петерссон Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Норвежская экономика пострадала от энергетического кризиса не меньше других стран, потому она не должна делиться своими доходами с Польшей. Об этом заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на нефть и газ. По его словам, «это не нормально и несправедливо», что страны Европы вынуждены платить Норвегии «гигантские деньги» за энергетические ресурсы. «В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала», — заявил Эйвинд Вад Петерссон газете Aftenposten. Он подчеркнул, что энергетический кризис повлиял на экономику и граждан Норвегии не меньше, чем на другие страны Европы. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Американское Минэнерго предрекло еще больший рост цен на энергоносители из-за санкций против России, передает RT. Глав Минэкономразвития РФ Максим Решетников заметил, что антироссийские санкции выгодны для стран Азии.

Норвежская экономика пострадала от энергетического кризиса не меньше других стран, потому она не должна делиться своими доходами с Польшей. Об этом заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на нефть и газ. По его словам, «это не нормально и несправедливо», что страны Европы вынуждены платить Норвегии «гигантские деньги» за энергетические ресурсы. «В результате спецоперации на Украине доходы [Норвегии] от продажи нефти увеличились, несмотря на это стоимость фонда упала», — заявил Эйвинд Вад Петерссон газете Aftenposten. Он подчеркнул, что энергетический кризис повлиял на экономику и граждан Норвегии не меньше, чем на другие страны Европы. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Американское Минэнерго предрекло еще больший рост цен на энергоносители из-за санкций против России, передает RT. Глав Минэкономразвития РФ Максим Решетников заметил, что антироссийские санкции выгодны для стран Азии.