СМИ: озвучены предварительные причины крупного пожара в Москве

03 июня 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пожар мог возникнуть из-за поджога или короткого замыкания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы мог стать поджог. Об этом РИА «Новости» источники в экстренных службах. По предварительной информации из горящего здания спасено более 120 человек. «Поджог мог стать причиной пожара в бизнес-центре на западе Москвы», — приводит слова источника РИА «Новости». Telegram-канал Mash также сообщает, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. МЧС России в своем telegram-канале сообщает, что из горящего здания спасено более 120 человек. Поиск людей до сих пор продолжается. На место происшествия также прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который был назначен на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Огонь распространился на четыре этажа. На месте работают 15 единиц техники. Проводится эвакуация. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы мог стать поджог. Об этом РИА «Новости» источники в экстренных службах. По предварительной информации из горящего здания спасено более 120 человек. «Поджог мог стать причиной пожара в бизнес-центре на западе Москвы», — приводит слова источника РИА «Новости». Telegram-канал Mash также сообщает, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. МЧС России в своем telegram-канале сообщает, что из горящего здания спасено более 120 человек. Поиск людей до сих пор продолжается. На место происшествия также прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который был назначен на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Огонь распространился на четыре этажа. На месте работают 15 единиц техники. Проводится эвакуация.