Пользователи соцсети Twitter возмутились из-за поздравления главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича с Днем России, который пожелал россиянам поражения в спецоперации на Украине. Некоторые в ответ пожелали Латвии возродить дружбу с Россией.
«Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения, отказа от имперских амбиций и построения современного, правового, демократического государства», — написал Ринкевич в Twitter, передают argumenti.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что важно сплотиться. «Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал глава государства.
Пользователи патриотично отреагировали на высказывание Ринкевича
Скриншот Twitter
… и пожелали ему того же
Скриншот Twitter
Некоторые пожелали Латвии стать частью РФ
Скриншот Twitter
В соцсети надеются, что в Латвии одумаются
Скриншот Twitter
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Скриншот Twitter
Латвии припомнили инициативу сноса памятника советским воинам-освободителям
Скриншот Twitter
Пользователи не поняли поведения Латвии
Скриншот Twitter
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Пользователи соцсети Twitter возмутились из-за поздравления главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича с Днем России, который пожелал россиянам поражения в спецоперации на Украине. Некоторые в ответ пожелали Латвии возродить дружбу с Россией. «Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения, отказа от имперских амбиций и построения современного, правового, демократического государства», — написал Ринкевич в Twitter, передают argumenti.ru. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что важно сплотиться. «Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал глава государства.