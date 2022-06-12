Хамское поздравление МИД Латвии с Днем России возмутило соцсети. «Вернется бумерангом»

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Музыкальный марафон Za Россию. Екатеринбург, сердечко, сердечки, флаг россии
В МИД Латвии высказались по поводу Дня России Фото:

Пользователи соцсети Twitter возмутились из-за поздравления главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича с Днем России, который пожелал россиянам поражения в спецоперации на Украине. Некоторые в ответ пожелали Латвии возродить дружбу с Россией.

«Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения, отказа от имперских амбиций и построения современного, правового, демократического государства», — написал Ринкевич в Twitter, передают argumenti.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что важно сплотиться. «Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал глава государства.

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Пользователи соцсети Twitter возмутились из-за поздравления главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича с Днем России, который пожелал россиянам поражения в спецоперации на Украине. Некоторые в ответ пожелали Латвии возродить дружбу с Россией. «Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения, отказа от имперских амбиций и построения современного, правового, демократического государства», — написал Ринкевич в Twitter, передают argumenti.ru. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что важно сплотиться. «Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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