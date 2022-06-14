В Кремле ответили на идею СПЧ регулировать деятельность блогеров

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вопрос регулирования деятельности блогеров нужно проработать Фото:

В Кремле пока не выработана позиция по поводу необходимости регулирования деятельности блогеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал эту тему трудной, требующей проработки.

«Готовой позиции по этому вопросу [в Кремле] нет. Это очень трудный вопрос, [он требует проработки]», — отметил Песков.

С инициативой ввести регулирование блогерской деятельности выступил секретарь президентского совета по правам человека (СПЧ) Александр Точенов. Вместе с тем, по его мнению, этот процесс не должен перерасти в цензуру.

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В Кремле пока не выработана позиция по поводу необходимости регулирования деятельности блогеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал эту тему трудной, требующей проработки. «Готовой позиции по этому вопросу [в Кремле] нет. Это очень трудный вопрос, [он требует проработки]», — отметил Песков. С инициативой ввести регулирование блогерской деятельности выступил секретарь президентского совета по правам человека (СПЧ) Александр Точенов. Вместе с тем, по его мнению, этот процесс не должен перерасти в цензуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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