В Кремле ответили на идею СПЧ регулировать деятельность блогеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вопрос регулирования деятельности блогеров нужно проработать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле пока не выработана позиция по поводу необходимости регулирования деятельности блогеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал эту тему трудной, требующей проработки.

«Готовой позиции по этому вопросу [в Кремле] нет. Это очень трудный вопрос, [он требует проработки]», — отметил Песков.

С инициативой ввести регулирование блогерской деятельности выступил секретарь президентского совета по правам человека (СПЧ) Александр Точенов. Вместе с тем, по его мнению, этот процесс не должен перерасти в цензуру.