В США рассказали о секретном оружии РФ на Украине

16 июня 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Россия использует «Терминаторы» в спецоперации на Украине, заявили в СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разработанные на «Уралвагонзаводе» боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые используют ВС РФ в спецоперации на Украине, впечатляют противников своей военной мощью. Статью о секретном оружии написал американский офицер Брент Иствуд для 19Fortyfive. «Его вооружение впечатляет. БМПТ оснащена грозными пушками 2А42 30×165 мм с двойной подачей, стреляющими десятью выстрелами в секунду. Именно это придает башне Терминатора характерный вид. Он также стреляет противотанковыми управляемыми ракетами „Атака“ и имеет 30-мм гранатометы», — написал Иствуд. Как объяснил специалист, «Терминатор» сковывает пехоту противника массированным огнем и подавляет бойцов, стреляющих противотанковыми ракетами. «Считается, что огневая поддержка БМПТ держит противника в напряжении, в то время как танки маневрируют, чтобы прорвать оборону противника», — объяснил колумнист. Иствуд также отметил, что боевая машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения «Реликт» и той же броней, которую можно увидеть на современных российских танках Т-80 и Т-90. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как отмечали представители Минобороны, российская армия успешно выполняет боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российский войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Разработанные на «Уралвагонзаводе» боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые используют ВС РФ в спецоперации на Украине, впечатляют противников своей военной мощью. Статью о секретном оружии написал американский офицер Брент Иствуд для 19Fortyfive. «Его вооружение впечатляет. БМПТ оснащена грозными пушками 2А42 30×165 мм с двойной подачей, стреляющими десятью выстрелами в секунду. Именно это придает башне Терминатора характерный вид. Он также стреляет противотанковыми управляемыми ракетами „Атака“ и имеет 30-мм гранатометы», — написал Иствуд. Как объяснил специалист, «Терминатор» сковывает пехоту противника массированным огнем и подавляет бойцов, стреляющих противотанковыми ракетами. «Считается, что огневая поддержка БМПТ держит противника в напряжении, в то время как танки маневрируют, чтобы прорвать оборону противника», — объяснил колумнист. Иствуд также отметил, что боевая машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения «Реликт» и той же броней, которую можно увидеть на современных российских танках Т-80 и Т-90. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как отмечали представители Минобороны, российская армия успешно выполняет боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российский войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения.