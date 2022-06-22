Кремль ответил на идею присвоить звание Города-Героя Донецку

В Кремле воздержались от комментирования инициативы о возрождении звания Город-Герой и присвоения его Донецку. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это предложение не носит официального характера.
«Нам ничего неизвестно о такой идее. Мы не можем рассматривать это как идею, потому что она озвучена в телеграм-канале», — сказал Песков.
Идея возродить звание Города-Героя и впервые после Великой Отечественной войны присвоить его Донецку прозвучало в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. Автор полагает, что это было бы уместно после того, как «все закончится, и Донбасс вернется в состав России».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин сказал, что это сделано с целью защиты жителей Донбасса.
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В Кремле воздержались от комментирования инициативы о возрождении звания Город-Герой и присвоения его Донецку. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это предложение не носит официального характера. «Нам ничего неизвестно о такой идее. Мы не можем рассматривать это как идею, потому что она озвучена в телеграм-канале», — сказал Песков. Идея возродить звание Города-Героя и впервые после Великой Отечественной войны присвоить его Донецку прозвучало в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. Автор полагает, что это было бы уместно после того, как «все закончится, и Донбасс вернется в состав России». Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин сказал, что это сделано с целью защиты жителей Донбасса.