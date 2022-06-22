В Херсоне пытались убить главу администрации Чернобаевки

В Херсонской области неизвестные совершили покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Он получили легкое ранение.
«В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки. Он легко ранен», — передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе восстановлено вещание российские телеканалов, пишет RT. 18 мая неизвестные совершили покушение на главу Херсонского УСИН, сообщает «Национальная служба новостей».
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