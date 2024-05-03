Британия предостерегла своих граждан от поездок на Украину, за исключением срочных посещений. Рекомендации появились на сайте британского правительства.
«В настоящее время Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок в западные регионы (области) Львовскую, Волынскую, Ровненскую и Житомирскую, а также от любых поездок в пределах 50 км от границ Волыни, Ровно и Житомира с Беларусью. FCDO по-прежнему рекомендует воздержаться от всех поездок в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы, а также от любых поездок в остальную часть Украины», —
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон осудил желание НАТО отправить войска на Украину. По его словам, это неправильно, когда солдаты НАТО убивают российских военных.
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