Британия предостерегла своих граждан от поездок на Украину

03 мая 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Британия призвала своих граждан избегать любых поездок на Украину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Британия предостерегла своих граждан от поездок на Украину, за исключением срочных посещений. Рекомендации появились на сайте британского правительства. «В настоящее время Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок в западные регионы (области) Львовскую, Волынскую, Ровненскую и Житомирскую, а также от любых поездок в пределах 50 км от границ Волыни, Ровно и Житомира с Беларусью. FCDO по-прежнему рекомендует воздержаться от всех поездок в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы, а также от любых поездок в остальную часть Украины», — говорится на сайте. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон осудил желание НАТО отправить войска на Украину. По его словам, это неправильно, когда солдаты НАТО убивают российских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британия предостерегла своих граждан от поездок на Украину, за исключением срочных посещений. Рекомендации появились на сайте британского правительства. «В настоящее время Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок в западные регионы (области) Львовскую, Волынскую, Ровненскую и Житомирскую, а также от любых поездок в пределах 50 км от границ Волыни, Ровно и Житомира с Беларусью. FCDO по-прежнему рекомендует воздержаться от всех поездок в Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы, а также от любых поездок в остальную часть Украины», — говорится на сайте. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон осудил желание НАТО отправить войска на Украину. По его словам, это неправильно, когда солдаты НАТО убивают российских военных.