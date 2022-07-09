Зюганов призвал российские власти к новому ответу Западу

10 июля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

РФ нужна более эффективная модель образования вместо Болонской системы, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU России на фоне отказа от Болонской системы нужна новая модель образования, отвечающая нынешним запросам. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Никакой раньше Болонской системы не было, советская школа была признана лучшей в мире. Я считаю, что Болонская система нужна для того, чтобы наши мозги перекачать за границу в своих интересах. Вот что и получили. Я не против [выхода из Болонской системы], но вылезая из нее надо продумать чтобы из одной крайности не бросаться в другую», — сказал политик на встрече с вузовской общественностью Казанского федерального университета, передает ТАСС. Все российские вузы вышли из Болонской системы после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фалькова, сообщалось ранее. Его заместитель Петр Кучеренко уточнял, что российские вузы пока не собираются отказываться от бакалавриата и магистратуры. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин укрепил качество российского образования, запретив принимать студентов в магистратуру по направлению «Юриспруденция», сообщалось в пресс-службе СКР. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

России на фоне отказа от Болонской системы нужна новая модель образования, отвечающая нынешним запросам. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Никакой раньше Болонской системы не было, советская школа была признана лучшей в мире. Я считаю, что Болонская система нужна для того, чтобы наши мозги перекачать за границу в своих интересах. Вот что и получили. Я не против [выхода из Болонской системы], но вылезая из нее надо продумать чтобы из одной крайности не бросаться в другую», — сказал политик на встрече с вузовской общественностью Казанского федерального университета, передает ТАСС. Все российские вузы вышли из Болонской системы после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фалькова, сообщалось ранее. Его заместитель Петр Кучеренко уточнял, что российские вузы пока не собираются отказываться от бакалавриата и магистратуры. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин укрепил качество российского образования, запретив принимать студентов в магистратуру по направлению «Юриспруденция», сообщалось в пресс-службе СКР.