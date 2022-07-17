Запад прекратит поставлять военную помощь на Украину, если ВСУ потеряют контроль над территориями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные кураторы предупредили президента Украины Владимира Зеленского о прекращении финансирования в случае потери контроля ВСУ над Славянском. Если Украина попытается нанести удар по Крыму, для украинских властей наступит Судный день, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 17 июля.

На Украине с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция России по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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