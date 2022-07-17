Запад прекратит поставлять военную помощь на Украину, если ВСУ потеряют контроль над территориями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные кураторы предупредили президента Украины Владимира Зеленского о прекращении финансирования в случае потери контроля ВСУ над Славянском. Если Украина попытается нанести удар по Крыму, для украинских властей наступит Судный день, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 17 июля.
- Западные кураторы предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что они перестанут финансировать страну в случае, если ВСУ потеряют контроль над городом Славянск в Донецкой народной республике. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может применить американские ракеты РСЗО HIMARS и М270 для ударов по объектам в Крыму. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович отметил, что Киев планирует атаковать Крымский мост сразу, как только появится возможность. В ответ на это Россия нанесет сокрушительный удар по стране, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для украинских властей, угрожающих России, немедленно наступит Судный день в случае, если страна все же попытается напасть на Крым.
- Угрозы Киева атаковать Крымский мост подтверждают, что демилитаризацию нужно провести на всей территории Украины. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
- Вооруженные силы РФ уничтожили склад противокорабельных ракет «Harpoon» в Одессе. Кроме того, ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования ликвидировали пусковую установку и транспортно-заряжающую машину произведенной в США реактивной системы залпового огня «HIMARS», сообщили в Минобороны.
- В рядах Вооруженных сил Украины участились случаи дезертирства. В районе населенного пункта Верхнекаменское стрелковая рота украинской теробороны в полном составе покинула свои позиции, сообщили в Минобороны РФ.
- В результате удара ВСУ по Алчевску в Луганской народной республике погибли руководитель общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и еще один волонтер. Об этом рассказал мэр города Альберт Апшев.
На Украине с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция России по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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