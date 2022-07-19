Тамбовская область станет самым экологичным регионом России

19 июля 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Тамбовская область 10 лет лидирует в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тамбовская область возьмет на себя амбициозные обязательства по реформе обращения с отходами — предполагается, что все цели по сортировке мусора будут выполнены к уже 2024 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров напомнил, что регион уже 10 лет лидирует в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». «Отмечу работу врио губернатора Тамбовской области, у которого очень хороший опыт в работе с министерством строительства и ЖКХ, и который хорошо понимает проблему, связанную с водой и очистными сооружениями, а также реализацией реформы обращения с ТКО. При наличии необходимого федерального финансирования и софинансирования из области, регион сможет уже в 2024 году выполнить показатели национальной цели развития по реформе — это 100% сортировки мусора и 50% утилизации. В 2024 году, а не в 2030, как другие регионы», — цитирует Абрамченко официальный сайт Тамбовской области. Егоров отметил, что Тамбовская область уже более 10 лет является лидером национального экологического рейтинга общероссийской организации «Зеленый патруль». Он также подчеркнул, что основную роль в успешной реализации экологических и сельскохозяйственных проектов играет государственная поддержка. «Работа по сохранению экологического благополучия проводится во взаимодействии органов власти с местным самоуправлением и общественными организациями. Мы охраняем леса, расчищаем реки, ремонтируем гидротехнические сооружения, внедряем раздельный сбор отходов, переводим транспорт на экологичные виды топлива, ведем рекультивацию полигонов», — отметил Егоров. Сейчас Тамбовская область привлекает более 30 млрд рублей для создания новых производств, инфраструктуры и развития сельских территорий, сообщил Абрамченко. Правительство РФ продолжил оказывать поддержку региону в реализации экологических проектов. В их числе ликвидация свалки в городе Жердевка — на это власти РФ выделили 120 миллионов рублей. В Тамбовской области также уделяют большое внимание экологическому благополучию лесов и водных объектов, напомнил Егоров. В следующем году местные власти планируют начать работы по очистке самой крупной реки в регионе — Цны. Каждой весной специалисты высаживают в Тамбовской области около тысячи гектаров молодого леса и проводят большую работу по защите насаждений от пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Тамбовская область возьмет на себя амбициозные обязательства по реформе обращения с отходами — предполагается, что все цели по сортировке мусора будут выполнены к уже 2024 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров напомнил, что регион уже 10 лет лидирует в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». «Отмечу работу врио губернатора Тамбовской области, у которого очень хороший опыт в работе с министерством строительства и ЖКХ, и который хорошо понимает проблему, связанную с водой и очистными сооружениями, а также реализацией реформы обращения с ТКО. При наличии необходимого федерального финансирования и софинансирования из области, регион сможет уже в 2024 году выполнить показатели национальной цели развития по реформе — это 100% сортировки мусора и 50% утилизации. В 2024 году, а не в 2030, как другие регионы», — цитирует Абрамченко официальный сайт Тамбовской области. Егоров отметил, что Тамбовская область уже более 10 лет является лидером национального экологического рейтинга общероссийской организации «Зеленый патруль». Он также подчеркнул, что основную роль в успешной реализации экологических и сельскохозяйственных проектов играет государственная поддержка. «Работа по сохранению экологического благополучия проводится во взаимодействии органов власти с местным самоуправлением и общественными организациями. Мы охраняем леса, расчищаем реки, ремонтируем гидротехнические сооружения, внедряем раздельный сбор отходов, переводим транспорт на экологичные виды топлива, ведем рекультивацию полигонов», — отметил Егоров. Сейчас Тамбовская область привлекает более 30 млрд рублей для создания новых производств, инфраструктуры и развития сельских территорий, сообщил Абрамченко. Правительство РФ продолжил оказывать поддержку региону в реализации экологических проектов. В их числе ликвидация свалки в городе Жердевка — на это власти РФ выделили 120 миллионов рублей. В Тамбовской области также уделяют большое внимание экологическому благополучию лесов и водных объектов, напомнил Егоров. В следующем году местные власти планируют начать работы по очистке самой крупной реки в регионе — Цны. Каждой весной специалисты высаживают в Тамбовской области около тысячи гектаров молодого леса и проводят большую работу по защите насаждений от пожаров.