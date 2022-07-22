Spiegel: в мусорке у дома Шольца нашли секретные документы

22 июля 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Канцлер Шольц и его жена выбрасывают секретные документы в обычный мусорный контейнер, сообщает Der Spiegel Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена, министр образования земли Бранденбург Бритта Эрнст, выбрасывают конфиденциальные документы в мусорку около дома. Об этом сообщает издание Der Spiegel. «Шольц и Эрнст, похоже, не слишком серьезно относятся к избавлению от конфиденциальных документов. Документы, которые дают представление о личной и официальной жизни четы политиков, часто можно найти в коммунальных отходах. Судя по всему, это жена Шольца выбрасывает конфиденциальные документы, предварительно их не уничтожив», — говорится в материале. Издание сообщает, что после баварского саммита G7 в мусорке канцлера оказался лист бумаги с фотографиями и краткой информацией о супругах глав государств «Большой семерки». Например, под фотографией жены премьер-министра Италии Марио Драги было написано «избегает публики», а в профиле жены премьер-министра Японии Фумио Кисиды было указано, что она — секретарь в компании Mazda. Издание уточняет, что это общедоступная информация, но документ был классифицирован министерством иностранных дел ФРГ, как конфиденциальный. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена, министр образования земли Бранденбург Бритта Эрнст, выбрасывают конфиденциальные документы в мусорку около дома. Об этом сообщает издание Der Spiegel. «Шольц и Эрнст, похоже, не слишком серьезно относятся к избавлению от конфиденциальных документов. Документы, которые дают представление о личной и официальной жизни четы политиков, часто можно найти в коммунальных отходах. Судя по всему, это жена Шольца выбрасывает конфиденциальные документы, предварительно их не уничтожив», — говорится в материале. Издание сообщает, что после баварского саммита G7 в мусорке канцлера оказался лист бумаги с фотографиями и краткой информацией о супругах глав государств «Большой семерки». Например, под фотографией жены премьер-министра Италии Марио Драги было написано «избегает публики», а в профиле жены премьер-министра Японии Фумио Кисиды было указано, что она — секретарь в компании Mazda. Издание уточняет, что это общедоступная информация, но документ был классифицирован министерством иностранных дел ФРГ, как конфиденциальный.