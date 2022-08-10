Посольство России требует от СМИ Исландии извинений

11 августа 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Российское посольство потребовало извинений от газеты «Фреттабладид» за оскорбление флага РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посольство РФ в Исландии потребовало извинений от газеты «Фреттабладид» за оскорбление российского флага в одной из публикаций. При этом, изданию указали на ответственность за оскорбление иностранных государственных символов, предусмотренную уголовным законодательством страны. «Обратили внимание на интервью В. Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы «новом применении российского флага украинцами», — сообщили в telegram-канале дипмиссии. Там уточнили, что внимание привлекла фотография, на которой неизвестный человек топчет ногами флаг России. В посольстве заявили, что рассматривают такие действия, как неуважение к РФ. «Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии, как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике», — отметили в дипмиссии. В дипмиссии сослались на недопустимость таких действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до заключения под стражу. «Хотели бы напомнить руководству газеты „Фреттабладид“, что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», — указано в заявлении. Вместе с тем, посольство отметило, что «ожидает от редакции газеты «Фреттабладид официальных извинений». Там посчитали, что подобного рода публикации, «оскорбляют государственный символ Российской Федерации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство РФ в Исландии потребовало извинений от газеты «Фреттабладид» за оскорбление российского флага в одной из публикаций. При этом, изданию указали на ответственность за оскорбление иностранных государственных символов, предусмотренную уголовным законодательством страны. «Обратили внимание на интервью В. Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы «новом применении российского флага украинцами», — сообщили в telegram-канале дипмиссии. Там уточнили, что внимание привлекла фотография, на которой неизвестный человек топчет ногами флаг России. В посольстве заявили, что рассматривают такие действия, как неуважение к РФ. «Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии, как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике», — отметили в дипмиссии. В дипмиссии сослались на недопустимость таких действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до заключения под стражу. «Хотели бы напомнить руководству газеты „Фреттабладид“, что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», — указано в заявлении. Вместе с тем, посольство отметило, что «ожидает от редакции газеты «Фреттабладид официальных извинений». Там посчитали, что подобного рода публикации, «оскорбляют государственный символ Российской Федерации».