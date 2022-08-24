Медведев: РФ не смирится с «расквартированием» НАТО на Украине

В Москве не смогут смириться с тем, что на территории Украины будут находиться войска НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы не можем примириться с тем, что НАТО будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники […] примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», — предположил Медведев. Он подчеркнул, что именно поэтому Россия начала «превентивную операцию». Видео с заявлением политика можно посмотреть на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
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В Москве не смогут смириться с тем, что на территории Украины будут находиться войска НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы не можем примириться с тем, что НАТО будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники […] примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», — предположил Медведев. Он подчеркнул, что именно поэтому Россия начала «превентивную операцию». Видео с заявлением политика можно посмотреть на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. При этом он не стал перечислять государства. «Их прекрасно знает генсек ООН Антониу Гутерриш», — подчеркнул Чавушоглу.