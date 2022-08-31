Песков: романтизм Горбачева о мире с Западом не оправдался

Дмитрий Песков заявил, что кровожадность Запада проявила себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-президент СССР Михаил Горбачев хотел наступления вечного романтического периода между СССР и Западом, но этого не произошло. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, Горбачев дал импульс [к окончанию] холодной войны, и он искренне хотел верить в то, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и коллективным Западом. Этот романтизм не оправдался. Никакого романтического периода и „медового столетия“ не получилось», — заявил Песков во время марафона «Знание». По его словам, кровожадность оппонентов проявила себя.

Горбачев умер после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Официальная причина смерти неизвестна, сообщает «Ридус». Путин выразил соболезнования в связи кончиной Горбачева и написал письмо близким политика, передают «Дни.ру». Западные лидеры заявили о вкладе Горбачева в завершение холодной войны и отметили, что он открыл путь к свободной Европе.