Глава Крыма заверил туристов в безопасности на полуострове

Угроза безопасности для российских туристов в Крыму отсутствует Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Необходимости запрещать въезд в Крым и досрочно завершать туристический сезон сегодня нет: полуостров надежно защищен. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Крым надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены. Нет никакой нужды запрещать въезд или досрочно завершать сезон <…> Жизнь на полуострове идет своим чередом: никто не паникует, в подвалах не сидит, сбежать не пытается», — рассказал он в интервью «Известиям». Глава республики подчеркнул, что «желтый» уровень террористической опасности носит лишь профилактический характер и будет отменен, когда в нем исчезнет необходимость.

По словам Аксенова, слухи о закрытии въезда на полуостров «распространяют украинские фейкометы». «Эти вбросы начались еще в апреле. Киевскому режиму очень хотелось бы дестабилизировать ситуацию в Крыму, но это у них не получится», — заверил чиновник.

Крым столкнулся с нехваткой туристов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В августе на полуострове неоднократно срабатывали системы противовоздушной обороны. В частности, украинские беспилотники были сбиты в западной части Крыма над Евпаторией и в Севастополе.17 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В офисе украинского лидера также заявляли, что ждут разрешение Запада для атак на Крым. Постпред Республики предупреждал, что Москва может жестко ответить Киеву в случае появления угроз для мест массового отдыха людей на полуострове.