Постпред Крыма Мурадов пообещал Киеву жесткий ответ на провокации

23 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Россия будет «бить первой», если Киев создаст реальную угрозу Крыму, заявил Георгий Мурадов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва может жестко ответить Киеву в случае появления угроз для Крымского моста или мест массового отдыха людей на полуострове. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. «У киевского нацистского режима руки коротки, чтобы замахиваться на Крымский мост и места массового отдыха людей. <…> Если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то, как говорится, бить будут первыми. И мало не покажется. Поэтому пусть лучше прекратят свои инсинуации и провокации против российского Крыма», — заявил «Известиям» Георгий Мурадов. Вице-премьер правительства Крыма отметил, что курортные районы полуострова, туристические трассы находятся под надежной защитой российской армии. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал надежность систем обеспечения безопасности полуострова. А на его слова можно в полной мере полагаться», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что в Киеве изменили свою позицию по атакам на Крымский мост, назвав их бесперспективными. 17 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В офисе украинского лидера также заявляли, что ждут разрешение Запада для атак на Крым. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Москва может жестко ответить Киеву в случае появления угроз для Крымского моста или мест массового отдыха людей на полуострове. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. «У киевского нацистского режима руки коротки, чтобы замахиваться на Крымский мост и места массового отдыха людей. <…> Если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то, как говорится, бить будут первыми. И мало не покажется. Поэтому пусть лучше прекратят свои инсинуации и провокации против российского Крыма», — заявил «Известиям» Георгий Мурадов. Вице-премьер правительства Крыма отметил, что курортные районы полуострова, туристические трассы находятся под надежной защитой российской армии. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал надежность систем обеспечения безопасности полуострова. А на его слова можно в полной мере полагаться», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что в Киеве изменили свою позицию по атакам на Крымский мост, назвав их бесперспективными. 17 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В офисе украинского лидера также заявляли, что ждут разрешение Запада для атак на Крым. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным.