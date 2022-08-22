22 августа 2022

Постпред Крыма Мурадов пообещал Киеву жесткий ответ на провокации

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия будет «бить первой», если Киев создаст реальную угрозу Крыму, заявил Георгий Мурадов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва может жестко ответить Киеву в случае появления угроз для Крымского моста или мест массового отдыха людей на полуострове. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«У киевского нацистского режима руки коротки, чтобы замахиваться на Крымский мост и места массового отдыха людей. <…> Если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то, как говорится, бить будут первыми. И мало не покажется. Поэтому пусть лучше прекратят свои инсинуации и провокации против российского Крыма», — заявил «Известиям» Георгий Мурадов.

Вице-премьер правительства Крыма отметил, что курортные районы полуострова, туристические трассы находятся под надежной защитой российской армии. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал надежность систем обеспечения безопасности полуострова. А на его слова можно в полной мере полагаться», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменили свою позицию по атакам на Крымский мост, назвав их бесперспективными. 17 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В офисе украинского лидера также заявляли, что ждут разрешение Запада для атак на Крым. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным.

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Москва может жестко ответить Киеву в случае появления угроз для Крымского моста или мест массового отдыха людей на полуострове. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. «У киевского нацистского режима руки коротки, чтобы замахиваться на Крымский мост и места массового отдыха людей. <…> Если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то, как говорится, бить будут первыми. И мало не покажется. Поэтому пусть лучше прекратят свои инсинуации и провокации против российского Крыма», — заявил «Известиям» Георгий Мурадов. Вице-премьер правительства Крыма отметил, что курортные районы полуострова, туристические трассы находятся под надежной защитой российской армии. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал надежность систем обеспечения безопасности полуострова. А на его слова можно в полной мере полагаться», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что в Киеве изменили свою позицию по атакам на Крымский мост, назвав их бесперспективными. 17 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В офисе украинского лидера также заявляли, что ждут разрешение Запада для атак на Крым. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным.
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